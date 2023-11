Jessica Cediel dice que halloween es "satánico" y le echaron en cara sus disfraces: video

La famosa presentadora bogotana, Jessica Cediel es una de las más recordadas por los espectadores en Colombia. Tras su paso por producciones nacionales como ‘La Descarga’, ‘Muy Buenos Días’ o ‘Yo Me Llamo’ logró ganarse el corazón de gran parte de los televidentes.

Así mismo, la modelo y actriz de 41 años se ha vuelto muy popular en redes sociales por sus constantes mensajes de amor propio y su postura radical ante los procedimientos estéticos, especialmente luego de ser víctima de uno mal realizado. Esto la ha convertido en todo un referente y una figura a seguir por parte de sus seguidores.

Cabe recordar que la colombiana decidió radicarse en Estados Unidos hace un par de años atrás por motivos laborales. En dicho país ha logrado trabajar y posicionarse para diferentes programas y cadenas de televisión.

Ahora, Cediel vuelve a ser tendencia en redes sociales por cuenta de unas afirmaciones que hizo por medio de su cuenta de Instagram, pues aseguró que Halloween es un festejo “satánico”. En palabras de la presentadora:

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del Diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida” , agregó.

Además de las afirmaciones sobre esta festividad, la bogotana de 41 años les leyó a sus seguidores algunos versículos de la Biblia con el fin de hacer énfasis en sus palabras. Así mismo, afirmó que quería compartir su pensamiento para que las personas lo pensaran dos veces a la hora de disfrazarse en futuras ocasiones.

“Acuérdense que la lucha no es con seres de carne y hueso, sino contra potestades, contra entidades espirituales que realmente sí existen y toman provecho de la fiesta que particularmente se celebra el 31 octubre. Por eso hacen rituales de sacrificios humanos, de animales, y todo esto es para adorar al perdedor de satán. A mí me pasó esto y lo quiero compartir con ustedes para que no caigan. Y es que cuando uno abre los ojos espirituales se da cuenta de muchas cosas”, concluyó.