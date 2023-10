Jessica cediel y el habladito mexicano que generó miles de comentarios

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras colombianas más conocidas a nivel nacional e internacional. Cediel hizo parte del programa matutino ‘Muy buenos días’, bajo la dirección de Jota Mario Valencia. El haber participado en el programa le permitió abrir camino internacionalmente, haciendo parte de la cadena de Estados Unidos, Telemundo.

La modelo tuvo una de las relaciones más mediáticas de la farándula colombiana con el cantante de música popular Pipe Bueno. La diferencia de edad entre la pareja fue tema de conversación entre los programas de entretenimiento y las redes sociales. Se creía que eran una de las parejas más estables. Sin embargo finalizaron la relación.

Jessica es activa en sus redes sociales, le gusta estar comunicada con sus seguidores y contarles sobre sus proyectos profesionales, experiencias personales, rutinas de belleza y algún material subido de tono.

No cabe duda que es una de las mujeres más hermosas, no solo por sus curvas de infarto, sino también por su carisma y personalidad cautivadora. Sin embargo, en las redes muchos se debaten entre el amor y el odio hacia la presentadora debido a que no teme decir lo que piensa ni dar su opinión sobre algún tema de coyuntura.

Cediel en muchas ocasiones no le ha dado importancia o relevancia a lo que otros opinan de ella y goza de una tranquilidad para tratar con los llamados ‘Haters’.

Nuevos proyectos

Hace poco la presentadora estuvo de invitada al programa ‘Hoy día’ de Telemundo y confirmó su participación en la novela ‘Vuelve a mí’. Según expresó la colombiana, será su primera vez interpretando un papel de mala.

“Esta es la primera vez que estoy interpretando un papel de mala. Me encanta porque es algo que se aleja muchísimo de la Jessica Cediel que normalmente todo el mundo conoce. Estoy muy feliz, supremamente agradecida por la producción y con la cadena por la oportunidad”

Precisamente, hace pocas horas subió una historia a través de su Instagram en donde se muestra muy emocionada por la transmisión de la novela y en donde justo estaban transmitiendo una escena de ella. Sin embargo, muchos se percataron de que su acento no era neutral, pues tuvo que adoptar el acento mexicano para desarrollar el personaje.

Por otra parte, Cediel está muy concentrada en sus proyectos profesionales y como influencer de sus propios emprendimientos.