Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores revelando cuál de sus atributos le gusta más

Jessica Cediel es una de las modelos y presentadoras colombianas más conocidas a nivel nacional e internacional. Cediel hizo parte del programa matutino ‘Muy buenos días’, bajo la dirección de Jota Mario Valencia. El haber participado en el programa le permitió abrir camino internacionalmente, haciendo parte de la cadena de Estados Unidos, Telemundo.

La modelo tuvo una de las relaciones más mediáticas de la farándula colombiana con el cantante de música popular Pipe Bueno. La diferencia de edad entre la pareja fue tema de conversación entre los programas de entretenimiento y las redes sociales. Se creía que eran una de las parejas más estables. Sin embargo, finalizaron la relación.

Jessica es activa en sus redes sociales, le gusta estar comunicada con sus seguidores y contarles sobre sus proyectos profesionales, experiencias personales, rutinas de belleza y algún material subido de tono.

Su mejor atributo

No cabe duda que es una de las mujeres más hermosas, no solo por sus curvas de infarto, sino también por su carisma y personalidad cautivadora. Sin embargo, en las redes muchos se debaten entre el amor y el odio hacia la presentadora, debido a que no teme decir lo que piensa ni dar su opinión sobre algún tema de coyuntura.

Cediel en muchas ocasiones no le ha dado importancia o relevancia a lo que otros opinan de ella y goza de una tranquilidad para tratar con los llamados ‘Haters’.

La presentadora no pierde oportunidad en mostrar sus mejores atributos y confesar cómo los mantiene. Pues le gusta llevar una vida fit y tranquila.

Hace poco, decidió subir un contenido en donde se puede observar a Jessica mostrando su mejor atributo y muchos no lo pueden creer, pues se trata de su hermosa cabellera negra. La modelo goza en tener un cabello sano y fuerte y en muchas ocasiones ha revelado cómo logra tenerlo brillante, sedoso, fuerte, sin puntas abiertas y sin frizz.