Yo Me Llamo Rosalía no es colombiana: revelan nacionalidad y fotos de cuando era modelo

‘Yo me llamo’ es uno de los realities más vistos en Colombia. En esta versión, que regresa en las noches del canal Caracol mantiene a todos los espectadores pegados, gracias al nivel de canto de cada uno de los participantes y otros quienes dan el toque de humor a todos los televidentes.

En esta oportunidad tenemos de jurados a César Escola, Pipe Bueno y la ‘diva de Colombia’ Amparo Grisales. Cada noche los concursantes esperan obtener el botón verde de los jurados para continuar a la siguiente etapa. Para ello, la imitación de su artista favorito tiene que ser idéntica, si no, ‘no te llamas’ la popular frase en el reality.

¿Quién es yo me llamo Rosalía?

La competencia se encuentra en su mejor momento y por supuesto los concursantes favoritos comienzan a salir a flote. Una de ellas es yo me llamo Rosalía o mejor Angeline Reyes. La joven es de nacionalidad venezolana, más exactamente de Cumaná, del estado venezolano Sucre.

Según sus redes sociales, Reyes fue modelo en su país natal y también participó en algunas agrupaciones musicales, como Vgirls. Ahora la podemos ver todas las noches en el concurso de imitación. Pero, no todo ha sido color de rosa, pues el comentario que realizó Amparo Grisales sobre su peso conmocionó las redes.

Pese a todo pronóstico, la concursante siguió todas las recomendaciones y en la reciente transmisión logró ganar 40 millones de pesos en los duelos mano a mano, causando gran emoción en todos los televidentes.

“La amo. La amo. O sea, lo que acabas de hacer es una cosa impresionante. La voz, donde te queda tan expuesta (...) solo con guitarra, es el flamenco, a pleno, el flamenco de calle (...) el sentimiento, eso fue lo que me hizo llorar, le pusiste un sentimiento. Es una música que a mí me llega mucho, porque yo ya dije que tengo raíces flamencas y sevillanas por mi mamá (...) fue tan hermoso que no tengo palabras (...) se te entendió todo, desde el corazón”, expresó Grisales.