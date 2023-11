Estos son los participantes que se conocieron en 'Yo Me Llamo' y terminaron siendo pareja

"Yo Me Llamo" se ha consolidado como uno de los reality shows musicales más populares en Colombia, con más de ocho temporadas dedicadas a buscar a los "dobles perfectos" de reconocidos artistas internacionales. A lo largo de estas temporadas, el programa ha sido testigo de la participación de cientos de imitadores que han dejado impresionados a los exigentes jurados.

En la temporada actual, el programa ha entrado recientemente en una nueva fase de su competencia que ha llevado a los jueces, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola, a ser particularmente críticos con cada una de las actuaciones de los concursantes en el "templo de la imitación."

El reconocido formato del Canal Caracol se ha caracterizado por las relaciones interpersonales, especialmente las de los jurados, quienes en casi todos los episodios han protagonizado peleas por desacuerdos entre ellos. No obstante, las relaciones amorosas de los participantes también se han llevado gran parte de las miradas.

¿Qué parejas han salido de 'Yo Me Llamo'?





- ‘Shakira’ y ‘Elvis Crespo’

Hace unas semanas, se dio a conocer una historia de amor inesperada entre dos de los participantes, específicamente los imitadores de Shakira y Elvis Crespo. Estos dos imitadores revelaron que encontraron el amor en medio de la competencia, lo que sorprendió a la audiencia y a los propios jueces.

Según los protagonistas de esta historia, a medida que avanzaban en la competencia, comenzaron a apoyarse mutuamente y a compartir momentos especiales. Fue en ese contexto donde nació el amor entre ellos, dando inicio a una relación romántica.

Durante un tiempo, ambos compartieron su amor frente a las cámaras del programa, generando interés y expectativas entre los espectadores. Sin embargo, la eliminación de Elvis Crespo dejó a los televidentes ansiosos por seguir viendo más del romance que había surgido entre los concursantes.

Cabe mencionar que esta no es la primera pareja que ha encontrado el amor en el escenario de "Yo Me Llamo". A lo largo de las nueve temporadas, varios participantes han comenzado relaciones sentimentales durante la competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas relaciones no han perdurado mucho tiempo después de su paso por el programa.

- ‘Jennifer López’ y ‘J Balvin’

Un ejemplo alejado de esto se dio en la edición 2022 de "Yo Me Llamo," donde la imitadora de Jennifer López, quien llegó hasta la gran final del concurso, comenzó una relación con su colega, el imitador del cantante J Balvin.

A pesar de mantener su romance en secreto durante el programa, ambos confirmaron públicamente su relación en las redes sociales después del final del programa. Actualmente, en sus cuentas de Instagram, comparten muestras de amor, apoyo mutuo y admiración, y demuestran que también han podido explorar sus talentos juntos.

Estas historias de amor inesperadas en medio de la competencia añaden un toque de romance a "Yo Me Llamo," y aunque no todas las parejas perduran, estas dos específicamente muestran cómo la pasión por la música y el escenario puede ser el escenario perfecto para que nazcan relaciones especiales.