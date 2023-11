Furor en TikTok por supuesta filtración del cartel del Estéreo Picnic 2024: video

Desde las 9 de la mañana de este 2 de noviembre arrancó oficialmente la venta al público general de la boletería de la treceava edición del Festival Estéreo Picnic, el cual se llevará a cabo los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el campo de Golf Briceño 18, donde tradicionalmente se ha venido realizando en los últimos años.

De acuerdo con diversas fuentes, el ‘Combo Creyentes’ está cerca de agotar sus existencias, esto significa que falta poco para poder conocer el cartel oficial que tendrá el FEP 2024. Cabe aclarar que este combo es una estrategia que usan los organizadores de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica para que las personas confíen y compren sin conocer el line-up.

Como es tradición, tan pronto como se agoten las existencias destinadas para este fin, Paramo dará a conocer oficialmente los artistas y bandas que vendrán al país el próximo año y que podrán disfrutar en vivo sus asistentes.

No obstante, lo cierto es que la Paramo Presenta, organizadora del FEP promete que en su edición 2024 llegarán al país bandas y artistas de renombre que nunca antes han venido al país. Así mismo, se espera que algunas de ellas repitan con un nuevo show.

Filtran el que sería el cartel del FEP 2024

Cabe destacar que desde hace un par de días, por redes sociales, los internautas han empezado a especular mucho sobre los posibles nombres que vendrían a la próxima edición de uno de los festivales más importantes que tiene Sudamérica

Hasta el momento, los únicos nombres que están confirmados son los de la banda estadounidense Blink – 182, que por temas de salud de su baterista Travis Baker, no pudo estar en la edición 2023. No obstante, se espera que oficialmente se presenten en el 2024. En segundo lugar, Jared Leto vocalista y líder de 30 seconds to Mars le confirmó a Radioacktiva que la banda vendría al país en marzo de 2024, por lo que sería el segundo confirmado oficialmente.

En las últimas horas, por medio de TikTok, un usuario identificado como @t35t reveló unas imágenes de lo que supuestamente sería el cartel del evento. En dicha imagen se puede observar los nombres de artistas como Feid, Kendrick Lamar, Lana del Rey, Green Day, entre muchos otros. Así mismo, como sería su supuesta repartición entre los días de festival.