Luisa Fernanda W explotó por comentario que sugirió tener un 'preferido' entre sus hijos

Con el paso de la ‘Noche de Brujas’, los famosos sacaron a relucir sus mejores atuendos para exhibirlos en las redes sociales. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron una de las parejas que más llamó la atención al emular con sus trajes a los personajes de la serie de TV Scooby Doo. Específicamente a Daphne y a Fred.

La pareja publicó unas tiernas fotografías en los que aparecen junto a sus dos hijos, Domenic y Máximo. Los dos niños estaban disfrazados de Scooby, lo cual generó una ola de comentarios felicitando a la familia, sin embargo, como es costumbre, no faltó quien hiciera un comentario negativo que sacó de quicio a la influenciadora antioqueña.

“Por encima se le nota la preferencia y no es solo en esta publicación”, comentó la internauta.

La creadora de contenido estalló ante esta afirmación. “Deje de hablar estu… que usted no vive con nosotros. Sinceramente hay gente muy ridícula, se meten con un niño y con una familia que no conocen de puertas para adentro. Gracias a Dios, a mis hijos les sobra amor y se les da por igual, y parte de ese amor no lo mostramos en redes porque por ahí viven rondando los envidiosos”.

Vale la pena mencionar que esta pareja recientemente celebró el cumpleaños de sus hijos que coincidencialmente nacieron en octubre en fechas seguidas. Máximo nació en el año 2020, mientras que Domenic cumplió su primer año el pasado 27 de octubre.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han estado figurando en las redes porque además se conoció recientemente que se comprometieron en una romántica ceremonia sorpresa en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes.