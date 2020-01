Critics' Choice Awards: Revise la lista completa de ganadores

Estos premios son hechos por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos.

Los Critics' Choice Awards 2020 se celebraron ayer en la noche en Santa Mónica (California, EE.UU.) dejando a Quentin Tarantino y su película “Había una vez… en Holliwood" como los más grandes ganadores de la noche.

A continuación le presentamos la lista completa de ganadores:

Mejor actor de reparto: Brad Pitt (Había una vez… en Hollywood)

Mejor actriz de reparto: Laura Dern (Historia de un matrimonio)

Mejor actor: Joaquin Phoenix (Guasón)

Mejor actriz: Renée Zellweger (Judy)

Mejor director: Sam Mendes (1917) / Bong Joon Ho (Parasite)

Mejor película: Había una vez… en Hollywood

Mejor película de acción: Avengers: Endgame

Mejor película animada: Toy Story 4

Mejor comedia: Dolemite is my name

Mejor elenco: El Irlandés

Mejores efectos visuales: Avengers: Endgame

Mejor maquillaje y peluquería: Bombshell

Mejor diseño de vestuario: Dolemite Is My Name — Ruth E. Carter

Mejor diseño de producción: Once Upon a Time in Hollywood — Barbara Ling, Nancy Haigh

Mejor cinematografía: 1917 — Roger Deaki

Mejor guión adaptado: Little Women — Greta Gerwig

Mejor guión original: Once Upon a Time in Hollywood — Quentin Tarantino