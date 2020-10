Kim Kardashian revela los motivos que llevaron al final de Keeping Up With The Kardashian

Keeping Up With the Kardashians llegó a su fin después de 14 años en la pantalla. Este programa mostraba la mediática vida de las Kardashian. Su auge fue tanto que alcanzaron fama y fanáticos en muchas partes del mundo.

Después de anunciar el final de la polémica producción, por fin se habló de los motivos por los que el programa llegó a su fin. Se trata de Kim Kardashian, quien en una entrevista con la revista británica Grazia, dio declaraciones al respecto.

“Nunca imaginamos que llegaríamos a la segunda temporada y ahora estamos en la vigésima y, a veces, necesitas un respiro”, expresó en la entrevista con el medio británico.

Por otro lado, agregó que necesitaban un “break” para recomponerse de estos catorce años de grabaciones. Los hijos que ya tienen también incidieron en la decisión.

La última temporada de Keeping Up With the Kardashians mostrará como fue el cambio de rutinas causadas por el coronavirus.