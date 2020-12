Integrante de los Bee Gees reveló que tuvo que sacar a Michael Jackson de su casa

En semanas anteriores, Barry Gibb, el último integrante de los Bee Gees, reveló en The Guardian que durante las épocas doradas de la agrupación, los tres hermanos se reunían a menudo con Michael Jackson para crear nueva música; sin embargo, no todo terminó como ellos esperaban.

“Nos sentamos en mi salón durante días, simplemente divirtiéndonos, sin escribir canciones. Se nos ocurrió una, 'All in My Name', pero nunca lo tomamos en serio", afirmó el músico de 74 años.

Además, Gibb afirmó que Michael Jackson se había reunido con la banda para buscar una salida de los problemas legales que estaba enfrentando en esa época. "Estaba visitando a personas con las que sabía que podía identificarse, porque no sabía quiénes eran sus amigos”, declaró Barry.

Sin embargo, el músico británico declaró que después, Michael comenzó a pasar mucho tiempo en su casa, volviéndose un obstáculo para Barry, quien debía levantarse temprano todos los días.

"Soy 12 años mayor que él, tenía que llevar a mis hijos a la escuela. En algún momento, dije: ‘Michael, dónde sea que vayas, te tienes que ir’’. Así fue como le pedí cortésmente a Michael Jackson que se fuera de mi casa”, expresó Gibb.

Fue así como el músico británico se vio obligado a sacar al 'Rey del pop' de su casa, ya que se estaba convirtiendo en una molestia tras su larga estadía.