Tras anuncio de cambios en WhatsApp, se dispararon descargas de Telegram

Whatsapp se encuentra actualmente en el ojo del huracán, debido al anuncio del cambio de las políticas de la plataforma a partir del 8 de febrero del 2021.

Recordemos que Facebook compró WhatsApp en 2014, por lo que ahora el gigante tecnológico está pidiendo a sus usuarios compartir algunos de sus datos personales, entre ellos el número de teléfono y la ubicación a la red social creada por Mark Zuckerberg en 2004.

Aunque Facebook aseguró que no tendrá acceso a las conversaciones de los usuarios, si advirtió que quienes no acepten estas condiciones, no podrán seguir usando la plataforma a partir de la fecha estipulada.

El aviso no tuvo buena acogida entre los usuarios, tanto así que algunos decidieron dejar de usar WhatsApp a modo de protesta por la forma en la que se quiere manejar los datos, y se cambiaron a otras aplicaciones como Telegram, Signal y VK.

Que bonito está Telegram oigan, en serio mucho mejor que whatsapp. — Nubia_ (@Nubia_SCG) January 10, 2021

A partir de Febrero, para los que dejen de usar WhatsApp...

Y los que no tengan mas remedio que usarlo, en mi caso por el trabajo. pic.twitter.com/N9SW8HgJrv — Heisenberg... (@pacopernico9) January 10, 2021

De estas tres, Signal ha tenido una gran acogida, tanto así que Elon Musk recomendó a sus seguidores en Twitter descargarla, e incluso el controvertido Edward Snowden aseguró en un tono de broma que la app la usa a diario y que 'aún no está muerto'.