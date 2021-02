"Pero sí sé quién es Evaluna", la excusa de Camilo por no saber quién es Selena Quintanilla

Una de las voces más populares y aclamadas de los años 80s y 90s fue la de Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, razón por la que diferentes músicos alrededor del mundo la conocen y han escuchado sus canciones.

La increíble voz de Selena, aún sigue siendo escuchada por millones de fanáticos que la siguen recordando y extrañando desde su muerte en el año 1995.

Durante un video en el que pusieron a prueba los conocimientos musicales del cantante colombiano Camilo, el artista no pudo reconocer la voz de Selena, algo que ha sido duramente criticado por tratarse de uno de los músicos más populares de la actualidad.

Los creadores del video pusieron a escuchar a Camilo ‘Techno Cumbia’, una de las canciones más famosas de Selena, pero admitió que no conocía su voz, ni el tema:

"No, no sé quién es, o sea, ni idea. Wow, de verdad que nunca la escuché".

Camilo quiso defenderse de lo ocurrido y lanzó una excusa que terminó de enojar a los fanáticos de la fallecida artista:

"No sé de Selena, pero sé de Evaluna".

Como era de esperarse, el comentario del cantante no generó risa, sino el enojo de los seguidores y no tanto de Quintanilla:

"Ya no me cae bien", "En qué cueva vivirá si no conoce a esa leyenda", "me da tremenda rabia este video", "¿Cómo no vas a saber quién es? Vivís debajo de una piedra".