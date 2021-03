Camilo Echeverry se sinceró y respondió en que prefiere gastarse el dinero

El cantante y compositor Camilo Echeverry nos ha puesto a gozar con muchas de sus canciones como, ‘Vida de rico’, ‘Por primera vez’, ‘Favorito’, entre otros que lo han catapultado al éxito que tiene su carrera musical hoy en día.

Ha sido ganador de premios musicales. Recientemente lanzó su último álbum ‘Mis manos’ en el que su esposa Evaluna Montaner dirigió los videoclips de sus canciones.

En una entrevista con LOS40 España le preguntaron al artista si le gusta llevar una vida humilde o una ‘Vida de rico’ con ‘Ropa cara’ y ‘Millones’ haciendo alusión a sus canciones. El artista respondió explicando el significado de cada canción.

“¿Si vas de vacaciones que haces? ¿Preguntas a tus amigos y familiares si alguien tiene una casa en algún lado que te pueda prestar o directamente buscas un hotel de ensueño y te gastas el dinero?”, le preguntaron a Camilo.

“Yo digo que la plata hay que gastársela en experiencias y en momentos bonitos, así que cuando es de llevar a mi familia de vacaciones no me tiembla, me gusta invertir en memorias y cosas así”, respondió el artista.

