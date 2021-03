‘Perjurio’, la canción de Romeo Santos que "normalizaría" el acoso a menores

Alis Escobar es el nombre de una tiktoker que se dedica a crear contenido para la plataforma, uno de sus videos se ha vuelto viral ya que analiza la canción ‘Perjurio’ de Romeo Santos, donde según ella, el artista habla sobre el acoso, la violencia y violación de menores.

“Soy un ladrón sin robar ningún objeto. Violé tu piel y tu nobleza, lo más puro, por una noche de placer, es un perjurio. Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso, Dios me quiera personar”, dice una parte de la canción.

Mira también: “Engaña y manipula a la gente”: Nicolás Arrieta revela qué piensa de ‘Epa Colombia’

Y continúa diciendo:

“Sé que me vas a odiar, juro no fue personal. Deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa, antojo sexual. 18 primaveras ibas a cumplir. Doncella, ahora me arrepiento”.