Millie Bobby Brown habla sobre por qué no ha visto películas de Marvel o DC Cómics

Con tan solo 17 años, Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de la industria del cine y la televisión. Desde que participó en ‘Stranger Things’ como ‘Eleven’ con a los 12 años, muchos la han visto como una promesa del género de acción, suspenso y ciencia ficción.

Sin embargo, la intérprete sorprendió a sus seguidores al confesar que no suele ver películas de estos géneros, especialmente las que tienen que ver con los personajes de Marvel y DC Cómics.

¿La razón? Resulta que este tipo de producciones, para sorpresa de todos, no son de su interés. ”No he visto ni una película de Marvel, nunca, y tampoco he visto las de DC. Es toda una sorpresa, lo sé... No es lo mío, pero estoy abierta a ello”.

Además de eso, la joven reconoció que no ha visto tampoco las películas de Harry Potter, puesto que en su diario vivir trabaja con producciones que trabajan con temáticas de fantasía. Por lo que se ha visto más inclinada a ver producciones que se enfoquen en situaciones más reales.

La actriz, quien recientemente participó en 'Godzilla vs. Kong' se ha declarado fan de las películas románticas, por lo que muchos tal vez especulen sobre una posible colaboración en una de ellas.