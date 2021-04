“¿Alguien quiere pensar en el tatuaje?”: Seguidores de Anuel se preguntan qué pasará con el tatuaje de Karol G

Anuel AA y Karol G confirmaron que su relación llegó a su fin hace cuatro meses, algo que estaba circulando fuertemente en las redes sociales y medios comunicación, pero que ninguno había revelado.

A través de un video, el puertorriqueño aseguró que la decisión fue mutua y que ninguno le falló al otro:

"Karol y yo ahora mismo no estamos juntos. Llevamos como 4 meses, 4 meses y medio... No tenemos mala relación, ni mala comunicación. Estamos bien, por eso nos habrán visto juntos dos o tres veces. Obviamente yo la amo y ella me ama. Tratando de recuperar lo perdido, pero lo normal... Ya definitivamente decidió tomar su rumbo y yo también decidí tomar mi rumbo. Ella tomó su camino y yo tomé el mío."