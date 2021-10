¡Adele está de vuelta! Easy On Me se estrenó con un emotivo video

¡Adele volvió y más fuerte que nunca! Easy On Me, el primer sencillo de su álbum 30, se estrenó y cumplió las expectativas de todos sus fanáticos.

Mira también: Adele promociona su próximo disco con increíble portada para VOGUE

Después de cinco años, Adele sacó la primera balada de su nuevo álbum que se estrena este de noviembre

Adele había hecho promoción de su sencillo y dio algunas pistas de los temas que trataría. Además dijo que era una carta abierta para su hijo de 9 años.

En la letra, la cantante dice “No puedes negar lo mucho que lo intenté, cambié quien era para ponerlos a ustedes dos primero, pero ahora me rindo”. Lo que se puede entender como una referencia directa a su relación con el filántropo Simon Konecki.

El video de Easy on Me, transporta un poco a los fanáticos al video de Hello, ya que al principio tiene las mismas vibras y está grabado en blanco y negro. Además, durante la imágenes aparecen los que serían flashbacks de su vida.

Te puede interesar: “Bájale dos rayitas”, le piden a Lina Tejeiro por candente foto en lencería roja



En un momento especifico del video, la imagen deja de ser en blanco y negro y pasa a ser de color, lo que algunos fanáticos creen que puede ser por el momento emocional que vive la cantante.

Mira el video aquí.