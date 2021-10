Festival Estéreo Picnic 2022: conoce el line up de artistas confirmados

Luego de dos años sin poder escuchar y disfrutar de nuestros artistas y bandas favoritas, el Festival Estéreo Picnic llega recargado con una increíble lista de artistas que se presentarán para hacernos disfrutar de tres días llenos de buena música.

Te puede interesar: ¡J Balvin es el artista que encabeza el Festival Estéreo Picnic!

¿Estás listo para vivir la experiencia de un Mundo Distinto?

Después de una larga espera, el cartel del FEP nos sorprende con cantantes como Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, C. Tangana, The Drums, Doja Cat y muchos más

Además, entre los artistas nacionales se encuentra J Balvin, uno de los latinos más influyentes en el mundo y quien encabezará el festival en el 2022 también Crudo Means Raw, Diamante Eléctrico, entre otros.

El festival se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de marzo del próximo año y contará con la participación de grandes artistas de diversos géneros musicales.