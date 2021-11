"Eres mi mentor, eres como un padre para mí": Residente homenajeó a Rubén Blades en los Latin Grammy

La noche de los Latin Grammy estuvo llena de momentos muy emocionantes y uno de ellos fue, sin duda, el discurso que le dedicó René Pérez, más conocido como Residente a Rubén Blades.

El gran evento se llevó a cabo el 18 de noviembre y se realizó en Las Vegas, Estados Unidos. En esta edición se le rindió un homenaje al cantautor Rubén Blades, quien fue elegido por la academia como el Persona del Año.

El panameño se llevó el premio en la categoría más importante de la noche: Álbum del Año, por su proyecto musical ‘Salswing’, galardón que compartió junto a Roberto Delgado & Orquesta.

El emotivo discurso de Residente

Residente fue el encargado de entregar el premio a la Persona del Año y, con las manos temblando, decidió leer una carta de agradecimiento y admiración al salsero.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste, Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, gente real", expresó el puertorriqueño.

Además, mientras decía su discurso se le escuchó su voz entrecortada: "Me criaste con tu música, me educaste con tus letras (…) me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. Eres mi mentor, mi maestro, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”.