American Music Awards 2021: BTS y Doja Cat los grandes ganadores de la noche

En la noche del 21 de noviembre se llevó a cabo los esperados American Music Awards, evento que premió a los artistas más votados por sus fanáticos.

La gala estuvo llena de sorpresas, BTS y Doja Cat se convirtieron en los favoritos y se llevaron a casa tres galardones cada uno. Por su parte Bad Bunny, el gran nominado dentro de las categorías latinas, y la icónica Taylor Swift también obtuvieron dos premios.

Una de las actuaciones más esperadas y aplaudidas de los American Music Awards fue la presentación de Olivia Rodrigo, quien triunfó en el escenario con ‘Traitor’, el cuarto sencillo de su disco Sour.

Pero no fue la única artista que hizo historia, Jennifer López interpretó su nueva canción ‘On my way’, la cual estará incluida en su próxima película, ‘Marry Me’.

Coldplay y BTS emocionaron a todos los asistentes al cantar en directo ‘My Universe’, colaboración entre las dos bandas y, como era de esperarse, la agrupación de K-Pop surcoreana arrasó en los AMAs, llevándose el premio en todas las categorías en las que estaban nominados.

Ganadores de los American Music Awards 2021

Artista del Año: BTS

Artista Revelación del Año: Olivia Rodrigo

Colaboración del Año: Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Canción Trending: Megan Thee Stallion - Body

Mejor Vídeo Musical: Lil Nas X - Montero (Call me by your name)

Mejor Artista Femenina: Taylor Swift

Mejor Artista Masculino: Ed Sheeran

Mejor Duo o Grupo: BTS

Mejor Álbum Pop: Taylor Swift - Evermore

Mejor Canción Pop: BTS - Butter

Mejor Artista Country masculino: Luke Bryan

Mejor Artista Country femenina: Carrie Underwood

Mejor Artista o Duo Country: Dan + Shay

Mejor Álbum Country: Gabby Barrett - Goldmine

Mejor Canción Country: Gabby Barret - The Good Ones

Mejor Artista Hip-Hop masculino: Drake

Mejor Artista Hip-Hop femenina: Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Hip-Hop: Megan Thee Stallion - Good news

Mejor Canción Hip Hop: Cardi B - Up

Mejor Artista R&B masculino: The Weekend

Mejor Artista R&B femenina: Doja Cat

Mejor Álbum R&B: Doja Cat - Planet her

Mejor Canción R&B: Silk Sonic - Leave the door open

Mejor Artista Latino masculino: Bad Bunny

Mejor Artista Latino femenina: Becky G

Mejor Grupo o Duo Latino: Banda MS de Sergio Lizárraga

Mejor Álbum Latino: Bad Bunny - El último tour del mundo

Mejor Canción Latina: Kali Uchis - Telepatía

Mejor Artista Rock: Machine Gun Kelly

Mejor Artista inspirador: Carrie Underwood

Mejor Artista Gospel: Kanye West

Mejor Artista Dance/Electrónica: Marshmello