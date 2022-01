Andrew Garfield no descarta volver a interpretar a Spider-man

‘Spider-man: No Way Home’ fue una de las mejores películas del 2021 y fue aclamada por el público, no solo por el gran guion sino, porque reunieron a los tres Spider-man. Después de muchas incógnitas y de que el mismo Andrew Garfield negará que iba a aparecen la peli, todos nos llevamos una grata sorpresa en la sala de cine cuando apareció en la pantalla.

El actor contó en una entrevista cómo fue volver al traje de Spider-man y contó detalles que no sabíamos de la grabación e inclusive la premier.

Andrew dijo que no volvió a la película solo por cobrar el cheque, quería responder a las preguntas que quedaron de su Spider-man y hacerlo sin que se sintiera forzado. Contó que no quería simplemente hacer una aparición rápida en la película, sino que tanto él como Tobey Maguire pudieran aportar a la trama.

“Estuvimos grabando durante dos semanas, Tobey y yo, pero creo que nos las arreglamos para lograr algo que no fuera solo aparecer y decir: “¡Hola! ¡Adiós!, como sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor. Asegurándose de que él no tuviera el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso", dijo Andrew.

Además, aseguró que una de las escenas en las que están a punto de pelear contra los villanos fue improvisada.

“Hay una línea de guion que improvisé en la película, mirando a Maguire y Holland y les digo que los quería. Solo era yo, sintiendo que los quería", contó.

El actor también dejó abierta la puerta a interpretar a Spider-man de nuevo, para finalizar su trilogía de películas.

"Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si no es forzado. Peter y Spider-Man, estos personajes tienen que ver con el servir y ayudar, por el bien común y los fans. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaré tomar prestado el marco moral de Peter Parker en el sentido de que, si tuviera la oportunidad de dar un paso atrás y contar más esta historia, me sentiría seguro y confiado en mí mismo", finalizó.

El actor también habló sobre la escena en que puede salvar a M.J, contó cómo con esta su Spider-man llega a la sensación de cerrar heridas. Además, dijo que ese tipo de escenas fueron las que lo convencieron de aceptar el papel.

'The Amazing Spider-Man 2' trataba sobre el destino. La imagen de mi rescate de M.J fue realmente hermosa y me vendió todo. Estoy muy agradecido. Estoy realmente, realmente agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que interpreté”, aseguró.

Andrew Garfield también contó que junto a Tobey Maguire habían podido ingresar a la premier de la película. Los dos actores ingresaron encubiertos y nadie se dio cuenta de que ellos estaban allí.