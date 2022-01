Video de cadáver ‘resucitando’ en la morgue tiene asustados a millones

Se volvió viral en las redes sociales un aterrador y extraño video en el que se ve a un ‘muerto’ ‘revivir’ e intentar caminar en una morgue supuestamente ubicada en Tver, Rusia.

En las imágenes, a blanco y negro, se ve el momento exacto en el que el ‘cadáver’ de levanta y se quita la sabana que lo estaba cubriendo.

El video se volvió tan viral, que muchos medios de comunicación locales empezaron a indagar sobre la veracidad de las imágenes que estaban circulando en diferentes portales web.

De acuerdo con medios rusos y el Ministerio de Salud, el video es falso y podría hacer parte de una película.

“La habitación del video, que supuestamente es una morgue de Tver, no es tal. No hay morgues en Tver similares a la que aparece en el video. Las instalaciones no coinciden con un centro médico de la ciudad. El pie del video dice que fue en la morgue de Tver y que el hombre se fue en una dirección desconocida. El Ministerio de Salud considera falso el video con el cadáver animado”, reveló la cadena local Tver Novosti.

