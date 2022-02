“Tenía un vacío gigante”: Tuti Vargas cuenta que sufre de depresión

Tuti Vargas abrió su corazón con sus seguidores en redes y habló sobre cómo fue diagnosticada de depresión. La creadora de contenido contó su proceso y cómo decidió buscar ayuda, luego de darse cuenta que estaba mal emocionalmente.

Mira también: ¡Increíble! Tuti Vargas vio auroras boreales durante su viaje a Finlandia

La influencer inició su mensaje diciendo que ha vivido un largo proceso en los últimos años y en su vida hay un antes y un después con la pandemia. Pues cuando iniciaron los aislamientos ella empezó a replantearse todo y cuestionarse su vida por fuera de su marca en redes sociales.

Dijo que empezó a sentirse mal, con poca energía y no le daban ganas de hacer nada. Además, aseguró que pensó que su crisis estaría relacionada a lo que estaba afrontando todo el mundo. Por eso no le puso mucha atención y no acudió a un médico.

Cuando hizo un viaje a Nueva York empezó a sentir lo mismo y su novio fue quien la hizo caer en cuenta de que necesitaba ayuda psicológica o ir al médico porque podía estar enferma.

Te puede interesar: Tuti Vargas revela qué significa su original anillo de compromiso

“Tenía un vació gigantesco y no entendía por qué me sentía así si mi familia estaba bien, estaban en su casa, tenía una casa dónde vivir, tenía muchas comodidades y muchas cosas que gracias a mi trabajo he logrado”, dijo Tuti.

Contó que le costó mucho pedir ayuda a los especialistas, ya que era muy difícil aceptar por lo que estaba pasando. Aseguró que ella tenía cansancio todo el día, no se quería parar de la cama y dormía mucho tiempo.

Además de eso, Tuti empezó a perder mucho peso y ella tiene antecedentes de bulimia y anorexia, pero se escudó en la pandemia, diciendo que se había puesto juiciosa con el ejercicio.

Mira también: Tuti Vargas realiza un ‘house tour’ por su lujosa y enorme casa

La influencer les dijo a sus seguidores que nunca se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. Pues ella nunca dejó de publicar y se mostró bien ante las cámaras y algunos de sus seguidores solo notaron que ella bajó un poco de peso.

También se refirió a su trabajo, dijo que hubo mucho tiempo en el que solo pensaba en los números, en lo que tenía que hacer para crecer en sus redes sociales. Aseguró que ese pensamiento la afecto mucho.

Dedicó un momento en su video a hablar sobre su pareja y cómo cambió su percepción del amor en estos últimos años. Dijo que antes tenía la necesidad de mostrar en redes, pero ya no porque entendió que él es su compañero de vida.

Mira aquí todo lo que dijo Tuti.