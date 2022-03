Greeicy Rendón plasma su verdadera esencia en ‘La Carta’

Después de años de espera, la artista caleña Greeicy Rendón cautiva a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico ‘La Carta’, un disco muy personal en el que la cantante plasma su “verdadera esencia”.

Luego del lanzamiento de ‘Att: Amor’ junto a su pareja Mike Bahía y el anuncio de su esperada gira ‘Amantes Tour’ en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, Greeicy presenta esta nueva producción en el cual entrega su alma a sus fieles fanáticos, que esperaban con ansias recibir su nueva música.

Con cada una de las canciones de ‘La Carta’, Greeicy quiere que más personas escuchen su música y encuentren en ella armonía y felicidad.

El proceso de creación y composición de ‘La Carta’ ocurrió cuando la colombiana pasó por momentos de todo tipo: extrema felicidad, conexión con la música a otro nivel, desesperos emocionales, decepción, angustia, mil preguntas sin respuestas y muchas verdades encontradas: “La carta es un disco que viene terminándose desde hace casi 3 años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sentido y muchas sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estado de ánimo. Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza, pero en medio del camino, la misma “carta” llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo”.

En este trabajo discográfico, además de entregar su alma en cada sonido, en cada letra y en los pequeños detalles, Greeicy se involucró como nunca en las composiciones de las que se desprenden canciones llenas de magia e inspiradores letras.

Andrés Torres y Mauricio Rengifo, exitosos productores y amigos de Greeicy, lideraron y co-produjeron muchas canciones del disco. Asimismo, productores como La Créme, Dejota, Gotex, Dj Maff, Juan Pablo Vega y los Golden Minds, también hicieron parte importante de la creación y elaboración de este álbum.

Track List

1.Apretaito

2.Los Besos

3.Tóxico

4.Te Creí feat. Cultura Profética

5.No Me Hacen Falta

6.Lejos Conmigo feat. Alejandro Sanz

7.Una Aventura

8.La Matemática

9.Los Consejos

10.Cuando Te Vi

11.La Canción

12.Att: Amor feat. Mike Bahía

