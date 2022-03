“Me están quitando la vida”, influencers rusos tras prohibición de Instagram en su país

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha traído consigo varias consecuencias en el mundo, entre la violación de los derechos humanos de millones de personas y afectaciones económicas, ahora se suma una relacionada con las redes sociales.

El pasado viernes 11 de marzo, el regulador de comunicaciones de Rusia, decidió prohibir el acceso a Instagram en este país.

Según se conoció lo que llevó a tomar esta medida en este país fue debido a que acusan a Meta, compañía de Mark Zuckerberg, de propagar llamados de violencia contra los rusos tras la guerra provocada en Ucrania.

Con esto, la aplicación en este país dejó de funcionar desde el 14 de marzo, por lo que varios influencers rusos se pronunciaron al respecto lamentando la radical decisión del gobierno de su país.

Una de las creadoras de contenido rusas que se pronunció por medio de sus redes sociales fue Olga Buzova, quien compartió un video en esta plataforma evidentemente afectada por la medida que según señaló perjudicará su vida, pues ese era su único sustento.

“No tengo miedo de admitir que no quiero perderlos. No sé qué me depara el futuro. No lo sé (…) Esto es parte de mi alma. Lo siento como una gran parte de mi corazón, me están quitando la vida”, expresó la joven rota en llanto en la red social.

Este y muchos otros testimonios de creadores de contenido ruso se han viralizado en redes sociales.

Pese a que algunos internautas se han solidarizado con estos jóvenes influencers, otros tantos reprochan el hecho de que lamenten el cierre de esta red social, sin dar más importancia a las muertes que ha causado este conflicto.