Residente lanzó ‘This is Not América', un tema con poderosa reflexión

Luego de su polémica canción en contra de J Balvin, Residente presenta su primer sencillo oficial en más de un año y medio, se trata de 'This is Not América', en compañía de las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi.

‘This is Not América’ visualmente desborda sabiduría, coraje y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión de Residente para el lanzamiento de este video fue compartir el mensaje de que todas las culturas y países bajo el continente americano son uno.

La narrativa y las imágenes de la canción comparten la historia de la colonización a través del lenguaje y la tergiversación de lo que es realmente América.

A lo largo de esta canción, Residente comparte el dolor de la “Gran División”, que es la división continental social entre Norte y Sur América por parte de los Estados Unidos de América. Además, se muestra visualmente el dolor de aquellas culturas y países que han sido invadidos y utilizados, pero que no son considerados “americanos”.

Dirigido por el director francés, Gregory Ohrel y dirigido creativamente por Residente, el video musical de ‘This is Not América’ mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global; y por la otra parte, colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas primermundistas. Destacando las similitudes entre los pasos de un baile y una agresión policial, las imágenes ponen a reflexionar.

Acompañando a Residente es Ibeyi, conformado por Naomi Díaz, quien aporta sus poderosas percusiones a este tema, y su hermana gemela Lisa-Kaindé, quien canta en el coro: “aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos no nos vamos, aquí estamos para que te recuerde si quiere mi machete te muerde”.