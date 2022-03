Lisa Kudrow asegura que le gustaría un ‘reboot’ de Friends, pero con diferencias en el cast

Friends es una de las series más recordadas por el público, es inclusive una de las producciones más buscadas en la actualidad. Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross enamoraron a todos los seguidores y lo siguen haciendo con la aclamada comedia.

Mira también: Courteney Cox olvidó gran parte de lo que vivió en 'Friends'

Con esta serie, los personajes alcanzaron la fama y luego de 18 años desde que se emitió el último capítulo, siguen siendo recordados por sus actuaciones en la serie. Aunque los seis siguieron con sus carreras, siempre que tienen alguna entrevista son preguntados por Friends.

Ese es el caso de Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay, se refirió en una entrevista a la serie y dijo si estaría dispuesta a hacer un reboot. Sin embargo, la respuesta no les gustó a muchos fanáticos.

Pues Lisa dijo que sí le gustaría ver un reboot, pero la condición que pondría es que sea un reparto totalmente diferente. Aseguró que la inquietaba ver cómo manejaban a los personajes y lo que hacían de nuevo.

Te puede interesar: Elenco de ‘Friends’ se despidió de ‘Gunther’ con emotivo mensaje

"No creo que haya un reboot de 'Friends', quiero decir, no con nosotros. Pero un reboot con otros actores… Me gustaría poder verlo. Me encantaría ver cómo sería la versión actual de la serie", dijo.

Además, también dijo que sabe que ninguno de los creadores de Friends está escribiendo, por lo que cada vez parece más lejano el reboot. En la audiencia hubo opinionen divididas, a muchos fanáticos los entristeció la noticia, otros coincidieron con que el episodio especial de la serie es un final perfecto.

Pues, en ‘Friends: The Reunion’, estuvieron los protagonistas de la serie y varios actores que compartieron pantalla con ellos. Hubo varias revelaciones como la química que tenían en el set Jennifer Aniston y David Schwimmer y ellos hablaron de lo que significó este proyecto en su vida.