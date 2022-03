Courteney Cox olvidó gran parte de lo que vivió en 'Friends'

'Friends' pasó a la historia por ser una de las series más icónicas e inolvidables de todos los tiempos. La producción narra la vida de 6 amigos de Nueva York, que pasan por todo tipo de situaciones, en su mayoría, divertidas.

Uno de los personajes más queridos fue el de Courteney Cox, quien dio vida a la meticulosa 'Mónica Geller', y que sin duda alguna nos divirtió con los momentos que pasó.

Sin embargo, todo parece indicar que la actriz recuerda muy poco de lo que vivió dentro del set de 'Friends'.

Durante una entrevista en 'Sunday Today', la famosa actriz confesó que su falta de memoria la puso en desventaja para el reencuentro del elenco de 'Friends' en HBO Max, en el 2021.

A pesar de las 10 temporadas de la exitosa producción, Cox mencionó que no recuerda todo lo que pasó durante este tiempo.

"Debi haber visto todas las temporadas, porque cuando hice la reunión y me hicieron preguntas dije: 'no recuerdo haber estado allí'. No recuerdo haber filmado tantos episodios", relató.

Además, confesó que en algunas ocasiones, cuando ve los capítulos, no recuerda haber grabado escenas puntuales. Sin embargo, mencionó que la hacen divertir mucho.

A pesar de que su memoria no la ha ayudado mucho, Cox dijo que entiende porqué 'Friends' sigue siendo tan popular: "No importa qué generación esté mirando, se mantiene. Creo que la comedia es relevante", puntualizó.