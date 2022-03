Daddy Yankee anuncia su retiro de la música

Daddy Yankee sorprendió a todos sus seguidores este domingo 20 de marzo, al anunciar su retiro de la música. El cantante agradeció a todas las personas que de una u otra forma han hecho parte de su carrera.

El legendario artista compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que borró todas sus publicaciones. Inició diciendo que su carrera ha sido un maratón y que luego de todos sus logros, ahora va a disfrutar con todos sus fanáticos.

“Este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron las llaves para abrir las puertas para convertir este género en el más grande. Les confieso que es el tesoro más grande que pude tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles para no buscarme problemas con mucha disciplina para poder inspirar a todos lo chamaquitos a que sueñen con crecer”, dijo Daddy Yankee.

Dijo que lo llena de mucha emoción ser un ejemplo para todos los niños, ya que antes cuando él era pequeño, todos querían ser narcotraficantes. Pero, ahora los pequeños quieren ser cantantes y eso vale mucho para él.

Luego de eso, dijo que se retira oficialmente de la música y va a lanzar un álbum nuevo, llamado ‘Legendary’ y también hará una gira.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta colección titulada Legendary”, dijo Daddy Yankee.

Por la gira que tendrá con su álbum de despedida, Daddy Yankee se presentará en Colombia el 7 y 8 de octubre.