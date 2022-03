Luisa Fernanda W sacó su niña interior en el concierto de Miley Cyrus

La artista estadounidense Miley Cyrus se presentó en la noche del 21 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá y aunque por poco tiene que cancelar el show por su estado de salud, la diva pop la dio toda y cautivó a sus miles de seguidores, que cantaron y lloraron con sus canciones.

Miley, que confesó que se sentía muy mal por la altura de la ciudad, cantó algunas canciones sentada y luego logró recuperarse para cumplir la cita con sus fanáticos, que desde que llegó al país mostraron su felicidad y emoción por ver a la artista, que marcó la vida de muchos con su papel en ‘Hannah Montana’, exitosa serie de Disney.

Una de las celebridades que disfrutó del concierto de la estadounidense fue la creadora de contenido Luisa Fernanda W, que publicó un emotivo video de su gran experiencia en el concierto, que vivió junto a su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W confesó que ‘The Climb’ es una de las canciones que más le gustan de Miley y que la marcó desde la primera vez que la escuchó.

“Desde niña he sido la más fan, desde que era Hannah Montana, me sé todas sus canciones. Cuando era una niña llena de miedos e inseguridades escuchaba The Climb y me sentía fuerte, sentía que sí podía lograr eso que soñaba, sabía que no era fácil pero que lo iba a lograr. Así suene ridícula, hubo una canción de Miley en particular que cambió mi vida… The Climb, escucharla en este show me hizo llorar como la niña que aún vive en mí. Recordé esa niña soñadora que aún sigue fiel a sus sueños”, aseguró la joven influencer por medio de sus redes sociales.

