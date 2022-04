Harry Styles encantó en Coachella y estrenó dos canciones

Harry Styles se presentó por primera vez en Coachella, el artista cerró las presentaciones del viernes y deleitó a todo el público con sus clásicos. El británico demostró que puede ser el acto principal de cualquier festival importante y dejó al público encantado.

Por una hora y media, Harry cantó los éxitos de su carrera como solista como ‘Sign Of The Times’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Golden’. Pero también hubo tiempo para recordar su época en One Direction, pues interpretó ‘What makes you beautiful’.

Además de todo, también tuvo como invitada a Shania Twain interpretando ‘Man! I Feel like a Woman!’. El público enloqueció cuando la cantante salió al escenario ya que ofrecieron una presentación con bastante sensualidad.

En el último tramo de la presentación, Harry no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para promocionar su álbum ‘Harry's House’, que saldrá en el próximo mayo. El británico interpretó por primera vez ‘As It Was’ y otras dos canciones inéditas de este proyecto.

La primera de ellas es ‘Boyfriend’, se trata de un tema en la que les cantan a todos los novios que no han sabido aprovechar a su pareja. El mismo cantante la definió como “una gran jód*** a todos los novios”.

La siguiente fue ‘Late night talking’, que hace referencia a esas noches que no se pueden olvidar porque tuvieron un gran significado en la vida de una persona.

Todos los fanáticos quedaron encantados con las canciones que reveló. Muchos aseguraron que no pueden esperar a que salga todo el álbum, ya que el cantante reveló que hace referencia a las consecuencias que la fama puede causar en un artista.