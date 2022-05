“No entienden mi humor”: Greeicy se defiende de los dicen que no quiere a su bebé

Greeicy se volvió tendencia en redes sociales con unas historias que colocó en su perfil de Instagram. La cantante compartió un video en el que le habla a su bebé de una particular forma, con su característico humor.

La cantante estaba cargando a Kai en su pecho y empieza a bromear sobre la forma en que su vida ha cambiado. Greeicy dijo: “Aquí aprendiendo a malcriar bebés, ¿lo único que querés es estar cargado? ¿Mi tiempo qué?, ¿mi vida qué?”, mientras mueve su pecho para que el niño le preste atención.

Esto generó todo tipo de reacciones en redes y muchas personas no pensaron que fuera gracioso. Además, porque en otro video que compartió Greeicy se veía que Mike Bahía estaba cargando al bebé mientras montaba patineta.

Por eso muchos usuarios empezaron a criticar la forma en que están ejerciendo la maternidad y paternidad de su hijo. Inclusive, hubo un usuario que dijo que deberían quitarles la custodia del niño porque estaban “jugando con la vida” del pequeño.

Sin embargo, la cantante salió a aclarar que ella le hablaba así a su hijo, pero eso no significaba que no lo quisiera. Por el contrario, dijo que lo amaba, pero ella tiene una personalidad diferente y por eso demuestra el amor de otras formas.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé. Yo amo a mi bebé. Yo tengo una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella dice”, dice Greeicy en el video mientras mira a su bebé.

Inclusive, Greeicy siguió bromeando y empezó a decirle a si hijo que la defendiera de todo lo que estaban diciendo los usuarios en redes.

“Diga que sí, defiende que la gente dice que yo no lo quiero. La gente no sabe que nos amamos. Diga pues algo, defiende a su mamá, defiéndala de todas esas calumniadas que le están diciendo”, aseguró Greeicy.