Con nueva versión de ‘Angels’, Robbie Williams celebra 25 años como solista

Celebrando los 25 años de Robbie Williams como solista y con innumerables singles de éxito número 1 y favoritos de los fanáticos, las canciones han sido recientemente orquestadas por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y regrabadas con el aclamado Metropole Orkest en los Países Bajos.

'XXV' estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Además, la nueva versión de 'Angels' ya está disponible.

Tanto el álbum estándar como el de lujo contarán con la nueva canción 'Lost', una canción conmovedora en estilo clásico de Robbie con letras conmovedoras, elementos de piano y cuerdas elevadas. El álbum de lujo contará con tres canciones originales más: 'Disco Symphony', 'More Than This' y 'The World And Her Mother'.

Después de un gran éxito con ‘Take That’, Robbie comenzó su carrera en solitario hace 25 años en 1997 con el lanzamiento de su álbum debut, 'Life Thru A Lens' y rápidamente se hizo famoso por una combinación de grandes canciones, fascinantes espectáculos en vivo y una personalidad encantadora.

El disco fue el primer álbum número 1 de Robbie en el Reino Unido de su carrera en solitario y los sencillos más exitosos incluidos en 'XXV' son 'Let Me Entertain You', lanzado originalmente con su icónico video musical en blanco y negro con Robbie usando un monoma enjoyado y maquillaje monocromático, y el legendario 'Angels', que catapultó a Robbie a la fama internacional como solista y sigue siendo su sencillo más vendido hasta la fecha.

El nuevo álbum también incluye 'Millennium', el primer sencillo número 1 en solitario de Robbie en el Reino Unido, los éxitos Top 10 'Strong' y 'No Regrets', y su segundo éxito en solitario número 1 en el Reino Unido, 'She's The One', todos lanzados en su álbum de 1998, 'I've Been Expecting You'.

Robbie dijo: "estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum 'XXV’, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen".