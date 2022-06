Denuncian a Blessd por presuntamente haber amenazado a un mánager con un arma de fuego

El joven cantante de reguetón Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como ‘Blessd’, fue denunciado ante la Fiscalía por Andrés Felipe Sánchez, un artista que participó en el reality ‘Yo Me Llamo’ imitando a Ozuna, y ahora representa a Jefferson Sánchez, un joven imitador de ‘El bendito’, que por sus presentaciones también ha podido lucrarse.

De acuerdo con la información revelada por el diario El Espectador, Blessd fue denunciado ante el ente investigador el día posterior a los hechos delictivos en mención.

Según el medio de comunicación, se estableció una denuncia penal contra el intérprete de ‘Medallo’, ‘Quién TV’ y ‘Tendencia Global’, entre otras, por haber amenazado con un arma de fuego a Andrés Felipe Sánchez, quien funge como mánager de su doble.

Según el relato de Sánchez en redes sociales, ‘Blessd’ lo invitó a su estudio para una reunión junto a sus productores. El imitador de Ozuna pensó que por el hecho de que el original hubiera compartido stories acerca de las presentaciones de su representado, iban a destacar su tributo. No obstante, fue todo lo contrario.

Los citaron para que dejaran de imitar al ‘Bendito’ y explotar su marca comercial. Según el mánager del imitador del intérprete de ‘Lejanía’, el éxito del tributo ha sido tal que han vendido varios shows en Colombia e incluso han podido programar varias fechas en Europa. Aspecto que el original consideró como competencia desleal.

Presuntas amenazas y secuestro

“Me amenazaron de muerte, me sacaron pistola y me están obligando a firmar un contrato a favor de ellos para que yo renuncie a venderles los shows. Tengo todas las pruebas para demostrar que me secuestró en su estudio”, aseguró Sánchez.

Esta investigación está en curso, fue asignada un fiscal especializado de Medellín y tanto Blessd, como su equipo de trabajo, no quisieron pronunciarse ante este episodio, según El Espectador.