Jenn Muriel habla de su soledad tras terminar con Yefferson Cossio

La influencer Jenn Muriel habló sin tapujos en sus redes sociales sobre su situación anímica tras la ruptura hace algunas semanas con Yeferson Cossio.

La creadora de contenido utilizó su cuenta de Instagram, en la que suma más de 5.9 millones de seguidores, para interactuar con los internautas y aseguró que está en una etapa de su vida en que la calma y la tranquilidad es lo único que le interesa.

A través de sus historias, Muriel aseguró que a menudo le preguntaban si no le molestaba vivir sola. A lo que la influenciadora contestó:

“Primero que nada, vivo con varios perros. Entonces no estoy sola, y si se refieren a humanos, tampoco me siento mal. La verdad yo disfruto a mi propia compañía, de hecho, me obligo a compartir con la sociedad. Yo me alejo mucho de la gente, o sea yo disfruto de la soledad también”.

Ruptura con el influencer Yeferson Cossio

Vale la pena recordar que luego de los rumores de la terminación de su noviazgo con Yeferson Cossio, empezaron a circular videos e imágenes en redes sociales que derivaron con una declaración del paisa de 28 años confirmando la noticia.

En ese momento, Cossio explicó que hay detalles de su vida privada que no le interesa exponer y que efectivamente su relación con Jenn había llegado a su fin.

No obstante, aseguró que, por sus mascotas, ambos siguen manteniendo contacto. Asimismo, la también emprendedora se ha encargado de que el proceso de superación de su ruptura amorosa sea más llevadero haciendo lo que más le gusta, creando contenido digital para sus redes.