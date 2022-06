Video: Belinda por poco se desmaya en pleno show en Monterrey

Después de meses de ausencia por la polémica de su relación con Christian Nodal, la cual no terminó en los mejores términos, Belinda regresó a los escenarios y emocionó a todos sus fanáticos. Sin embargo, también les causó angustia.

La cantante se presentó en Monterrey durante el reconocido festival de música ‘Machaca 2022’, donde también se contó con los shows de Paulina Rubio, Nicky Jam, Reik, Kumbia Kings entre otros.

En video quedó registrado el momento en que Belinda se empieza a sentir mal, así que no duda en hablar por el micrófono y expresarles a sus espectadores lo que está pasando en su cuerpo, debido al largo viaje que tuvo desde España.

Después de dar bastante energía, Belinda tuvo que parar, pero les dijo a los asistentes del festival que no quería cancelar, ni se quería bajar de tarima, así que les pidió ayuda para cantar una de sus famosas canciones mientras respiraba unos minutos.

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario; Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", fueron las palabras de Belinda.

La cantante se sentó en el suelo, mientras que sus manos temblaban y expresó “no me voy a ir, aunque me desmaye y se me baje la presión".

Empezó a sonar ‘Ángel’, así que todos empezaron a cantar a grito herido, mientras Belinda se intentaba recuperar.