“No nos quería dejar cantar”: Ryan Castro arremetió contra Christian Nodal

El ‘cantante del ghetto’, como se hace llamar, ha pegado varios temas como: Monastery, Lejanía, Mujeriego, entre otros, pertenece a la nueva línea de reguetoneros como Blessd que, haciendo música en Medellín, ha logrado un renacimiento nacional e internacional en poco tiempo.

No obstante, el pasado fin de semana, Castro fue objeto de elogios y críticas durante una presentación en la ciudad de Montería.

Mira también: Posible colaboración de Maluma y Adam Levine emociona a fanáticos

Todo esto por cuenta de unas declaraciones que hizo en el escenario acerca de un ‘artista mexicano’ y era el principal del show. Esa misma noche se presentaba el cantante de música regional Christian Nodal, por lo que no caben dudas que Ryan se refería a él.

“Hay un artista que vino aquí a cantar, que es de México. Y ese mari… nos criticó. Habló mal de nosotros, de mi ciudad, de mi país. Ayer tuve un evento también con él y habló súper mal de mí. Supuestamente es el artista principal de acá, supuestamente”, dijo Castro.

Renglón seguido, el intérprete de ‘Jordan’ denunció que el joven mexicano fue un obstáculo para su presentación en Montería.

“Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido. Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia, que soy yo”, sentenció el cantante paisa.

Te puede interesar: La emotiva canción que J Balvin dedicó a su hijo Río en su primer cumpleaños

Esa misma noche, Nodal se pronunció acerca del concierto al que no pudo asistir en Medellín y que generó graves desmanes en el estadio Atanasio Girardot. No sin antes, tirarle varias indirectas J Balvin por haberse burlado de su apariencia.