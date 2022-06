Johnny Depp no volverá a ser ‘Jack Sparrow’ en 'Piratas del Caribe 6'

Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia cinematográfica, confirmó que en próximas entregas no contarán con la presencia del pirata pues se están desarrollando dos guiones para la saga que no incluyen al personaje en la sinopsis. En entrevista con el medio The Sunday Times, Bruckheimer indicó que asimismo adelantan conversaciones con la actriz Margot Robbie con dos posibilidades de guiones.

Frente a los rumores de la participación de Depp en la sexta entrega de ‘Piratas del Caribe’, entre ellos que Disney le ofreció al actor la suma de $301 millones de dólares, un representante del artista informó al medio estadounidense NBC News que se lo habían inventado y que al igual que había expresado Bruckheimer, aún no se había decidido sobre el futuro de ‘Sparrow’.

La película que tendrá como guionista a Christian Hodson, se espera que cuente con la participación estelar de Margot Robbie quien ha dado vida a personajes como ‘Harley Quinn’ en ‘Suicide Squad’ y Tonya Harding en ‘I Tonya’. Luego de siete años desde el estreno de ‘La Venganza de Salazar’, en las que Disney no obtuvo el éxito en taquilla esperado, ‘Piratas del Caribe 6’ buscaría darle un aire fresco a la franquicia bajo la dirección de Jerry Bruckheimer quien ha confirmado que hay dos posibilidades de guion para secuelas.

¿Qué ha pasado con Johnny Depp?

Recientemente el actor estuvo en vuelto en polémica por el juicio con su exesposa, la actriz, Amber Heard en la que ganó la demanda por difamación y una suma de $15 millones por compensación de daños, así como por daños punitivos. Si bien el actor no volverá a darle vida a ‘Jack Sparrow’, Depp interpretará al rey Luis XVI en la próxima película de la directora francesa Maïwenn que empezará a grabarse a mediados del 2022.