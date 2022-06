Karol G cambió el nombre original de su canción ‘Tusa’ por culpa de Bad Bunny y J Balvin

Karol G es actualmente una de las artistas mujeres más importantes del género urbano. 'La Bichota’ vive un presente inmejorable y cuenta en su haber con numerosos reconocimientos que la colocan como la cantante colombiana más influyente en el reguetón.

Recientemente la cantante paisa obtuvo nueve galardones en los Premios Tu Música Urbano 2022 llevados a cabo la semana anterior en San Juan, Puerto Rico y transmitidos por Telemundo.

En estos galardones, la colombiana literalmente arrasó. Fue la cantante más premiada y se llevó reconocimientos como Artista del año, remix del año, Álbum del año y concierto o tour del año, entre otros.

Superando a pesos pesados en el reguetón como: Daddy Yankee, Bad Bunny y J Balvin, la ‘Bichota’, sin duda, ha puesto al reguetón colombiano en lo más alto de la industria.

El título original de ‘Tusa’ tuvo que ser cambiado

El productor de Karol G, Daniel Oviedo, mejor conocido en el mundo artístico como ’Ovy on the Drums’, reveló en una entrevista algunos de los detalles inéditos que muchos de los seguidores de la ‘Bichota’ no conocían.

En un video publicado por el canal de Youtube ‘Speak News’, se dio a conocer el motivo por el que Karol G decidió cambiar el nombre original de su éxito internacional: ‘Tusa’.

’Ovy on the Drums’ dijo: “Ella es muy dura a la hora de elegir cuál es su próximo sencillo o simplemente, mira la canción ‘Bichota’, mira ese nombre”.

“Por ejemplo, ‘Tusa’ al principio se llamaba ‘La Canción', pero salió Balvin con Bad Bunny con ‘La Canción’, entonces ‘La G’ dijo: no es que este tema se va a lamar es ‘Tusa’”, añadió el productor.

Vale la pena recordar que ‘Tusa’ es la canción insignia de la intérprete antioqueña y con la cual se lanzó al estrellato.