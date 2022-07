‘Los Cachos’: Manuel Turizo y Piso 21 anunciaron su nueva colaboración musical

Manuel Turizo y Piso 21 confirmaron recientemente a través de redes sociales que lanzarán su nueva canción, ‘Los Cachos’ este 8 de julio. Esta no sería la primera vez que el cantante monteriano y la agrupación de reggaetón trabajan juntos, pues en el 2018 lanzaron ‘Déjala Que Vuelva’.

El anuncio llegó a los seguidores de los artistas con una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Piso 21: “¿Qué tal este junte de nuevo? Comenten cachos si quieren vernos en un nuevo tema juntos”, escribió el grupo, acompañándolo de un video que simula la conversación con Turizo.

En el corto se ve a la agrupación escribirle al cantante para recordar el éxito de su canción ‘Déjala Que Vuelva’ y que extrañan trabajar juntos. Sin embargo, la sorpresa para los 3 millones de seguidores de la cuenta fue la confirmación de ‘Los Cachos’, la última colaboración de los artistas.

Los seguidores no ocultaron su emoción en el video que ya superó los 20.000 me gusta en menos de 24 horas. “Que saquen ese junte con toda. Los cachos”; “Que saquen ese palo ya”; “Amo tanto a Piso 21 como a Manuel Turizo, es obvio que necesitamos otra colaboración”; “No se dice, se hace. Ustedes juntos son la otra onda”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Pistas sobre ‘Los cachos’

Luego de que se revelara la colaboración musical, Turizo publicó en su Instagram un video de David Escobar, de Piso 21, cantando fragmentos de la canción. “Ella no mira pa’ atrás, no mira pa’ atrás. No se le olvida que borracho él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía por dárselas de macho”, es parte de la letra de ‘Los Cachos’, que promete posicionarse en el público a través de una historia de infidelidad y desamor.

Con esta pista sobre lo que se puede esperar de la canción, los artistas anunciaron que saldría al público pronto. “El 8 vamos con todo muchacho. Con la bendición de Dios”, comentó Turizo en su publicación y le respondió Pablo de Piso 21, “Ya no vuelve pa’ atrás” haciendo referencia a la historia detrás de la canción.