Lalo Ebratt presenta su nueva canción: ‘Borondo’

Lalo Ebratt, la ‘policía del flow’, pasó por los micrófonos y conversó con el parche de LOS40 Urban para presentar su nuevo sencillo titulado ‘Borondo’. Una canción llena de energía y de dinamismo que llega para ampliar el repertorio del artista urbano que, además reveló que próximamente estará de gira por España.

El cantante, samario, intérprete de éxitos como ‘Mocca’ y ‘Ice on my neck’, entre otros, dijo en LOS40 Urban que “a veces la gente no entiende la música”, por lo que es un “adelantado”. Fue entonces que, en esta oportunidad, Lalo quiso dar un mensaje más diáfano para la gente con ‘Borondo’.

“Es una canción que hice al lado de mi hermano Yera. Esta canción la hicimos en Santa Marta y tiene todo el Flow de la ciudad y tiene un poco de merengue dominicano, reguetón y tiene todo el Flow colombiano”, señaló el cantante samario.

De igual manera, Lalo Ebratt aseguró que esta canción nace de su inspiración y en la quele pone su sello característico que lo puso en el mapa con ‘Mocca’ y que le ha permitido grabar con artistas de la talla de: Reik, J Balvin, Tainy, Maluma, entre otros.

‘Borondo’ es una palabra que en muchas regiones de Colombia significa ‘paseo’ o ‘dar una vuelta’. En la canción de Lalo Ebratt, el artista busca reunir todos los elementos para mostrar cómo sería la vuelta perfecta.

En cuanto al videoclip, el cantante urbano aseguró que “trató de exteriorizar todo lo que imaginó” y lo hizo junto a sus amigos en Pixies Studio dirigido por ‘Monkey’. En pocas horas de lanzado el videoclip, ‘Borondo’ supera las 30 mil visualizaciones y se proyecta como uno de los éxitos del género urbano en Colombia.