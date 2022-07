Anuel presumió su avión privado y todo lo que se puede hacer en él

Anuel y Yailin no dejan de causar polémica. Su relación, el cambio físico de Anuel, la forma en que comparten su amor y algunas publicaciones que realiza la pareja han dado pie para que les lluevan críticas por parte de sus seguidores.

Lo que ha caracterizado a esta controversial pareja han sido sus particulares muestras de amor, muchas de ellas, subidas de tono. Además de publicar sus bienes y todas las excentricidades que rodean a la pareja.

Los artistas se encontraban de viaje en Roma con el fin de conocer la Ciudad del Vaticano y al Papa Francico, algo, que según lo compartieron en redes sociales, pudieron lograr con éxito. Sin embargo, el viaje tuvo que terminar por compromisos de Anuel en otra ciudad de Europa.

Su nuevo viaje lo quiso iniciar presumiendo, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, su lujoso jet privado lanzando una que otra indirecta.

¿Cómo es el avión privado de Anuel?

El artista de ‘Adicto’ compartió un detallado video en el que mostró su excéntrico avión privado, empezando por la parte de afuera y luego ingresando en él para presumir cada espacio de la aeronave.

Al ingresar, se logra ver lo lujoso y amplio que es el interior del avión y llaman la atención las sillas de color blanco y negro bastante confortables, una sala de televisión y una lujosa alfombra.

Sin embargo, lo que desató polémica en el video, fue su curiosa forma de presumir el baño de su avión privado, lugar en el que hizo especial énfasis.

Al ingresar al baño del jet, el artista explicó que este es uno de los lugares que más le gusta de su avión y no desaprovechó el momento para lanzar algunas indirectas a quienes también presumen sus aviones privados, pero según él tienen un pequeño baño en el que solo cabe una persona.

Pero ¿para qué un baño grande?, pues el artista ingresó al baño y luego llamó a su esposa Yailin para que también entrara a este lugar, cuando Yailin se encontraba justo al lado de él y frente al espejo, explicó que en el baño pueden ingresar hasta dos personas y contó lo que se puede hacer dentro de él.

“Voy a enseñar el baño, porque, esa gente que presume sus jets nunca muestran el baño, porque son bañitos que no caben dos personas, si no solo el cul%& de ellos, que no pueden ni sentarse, acá cabe un equipo de fútbol, y se puede hasta chingar”, dijo el boricua.

El video finalizó con Yailin haciendo unos sensuales y provocativos movimientos frente a la cámara del celular del artista mientras se escucha a Anuel con una risa nerviosa.

