¡Borró casete! Yeferson Cossio prometió que no volvería a pasarse de tragos

Yeferson Cossio está disfrutando de unas vacaciones en Europa junto a su hermana y sus amigos más íntimos. El creador de contenido estuvo recientemente en Ámsterdam, conociendo los canales y disfrutando de las noches de fiesta de la ciudad del ‘Barrio Rojo’, sin embargo tanta diversión le jugó una mala pasada, pues se excedió con el licor y borró memoria.

El influenciador de Medellín compartió en su cuenta de Instagram que no recordaba las conversaciones que había tenido la noche anterior. Cossio publicó en sus historias, en medio de una ducha para calmar la resaca, que se comprometería a no tomar en exceso. “Esta fue mi última borrachera en meses, promesa”, escribió el ex de Jenn Muriel.

Con voz ronca y dificultad para pronunciar las palabras, el creador de contenido indicó que no tenía muchos recuerdos de la velada anterior. “No quiero ni saber qué hice o dije en esa llamada. No quiero revisar nada de lo que chatee anoche. Odio el alcohol”, escribió.

“La cagué, la cagué”, repitió Cossio luego de enterarse que había hecho una llamada de 45 minutos, pero no reveló a quién la hizo. Pero esto no fue lo único de lo que se arrepintió, pues en estado de alicoramiento le habría escrito a varias personas, “¿qué hice?”, expresó el antioqueño en medio de su cama.

Sus seguidores le tomaron el pelo por la situación y manifestaron que no es el primero o el último al que le sucede. “A todos nos ha pasado, es mejor eliminar, bloquear y reportar”; “Ah bueno y des llamada no hay”; “Pero no fue a su ex a quien llamó”; “No te preocupes, de pronto llamaste a la operadora y creíste que era alguien normal”; “Llamó a Jenn Muriel para decirle que la ama”, fueron algunos de los mensajes sobre la anécdota.

