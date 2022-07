Farina reveló por qué no ha hecho música con Karol G

Al igual que Karol G, Farina es una artista paisa que se ha hecho a pulso forjándose como una de las máximas representantes del género urbano del país. Sin embargo, los fanáticos siempre se han preguntado el por qué ambas no han sacado un tema juntas cuando tienen tantas cosas en común.

Sin embargo, cada una ha decidido forjar su carrera por caminos diferentes y ni siquiera se le ha visto alguna cercanía o amistad.

Karol G se encuentra hoy en la cima del éxito y en el último año se convirtió en la artista femenina más importante del género urbano, su música la llevó a pisar escenarios inimaginables y a cosechar grandes triunfos.

Por su parte, Farina no se ha quedado atrás, gracias a su arduo trabajo y a otras colaboraciones, la paisa se posicionado muy bien en el género. De hecho, 'Fiesta' es una de sus canciones más sonadas del momento y fue una colaboración junto a Ryan Castro.

La extraña lejanía entre ambas artistas ha generado miles de especulaciones y rumores entre sus seguidores, quienes afirman que entre ellas no hay una buena amistad. Sin embargo, ninguna ha confirmado tener alguna enemistad con la otra.

¿Por qué no han grabado juntas?

Recientemente, la artista de ‘Adicta al perreo’ respondió la gran duda en una entrevista con el canal ‘Trap House Latino’ y aclaró los rumores que han surgido en torno a su relación con la ‘Bichota’.

En un principio, afirmó que nunca ha sido amiga de Karol G, no porque no quiera sino simplemente nunca han sido cercanas, de hecho, afirmó que “me he sentado a hablar con Karol solo 15 minutos de mi vida”.

“Una vez hablamos por WhatsApp, nos hemos felicitado por Instagram y esas son las únicas conversaciones que hemos tenido”, comentó Farina.

Además, contó que incluso la artista de ‘Tusa’ la había invitado a su concierto en Medellín, pero que ella tuvo que negar la invitación porque se encontraba grabando un videoclip fuera de la ciudad.

Ante las dudas de la eventual enemistad, Farina dejó claro que no son enemigas y hasta confirmó que le encantaría grabar una colaboración con Karol G.

“Espero que se de una colaboración. Yo creo que se cae Colombia con ese junte. Y tener la oportunidad de conocerla, de compartir con ella. Me encantaría ir al estudio con ella a crear música, sería brutal”, comentó la artista paisa.

Por otro lado, frente al hecho de por qué se les ha visto tan distanciadas, Farina respondió qué “Ella hizo su camino, yo también hice el mi camino, cada uno en lo suyo. Pero ahorita, que las dos, siento que estamos en un gran momento: ella está gigantesca y yo estoy en ese proceso y me está yendo increíble, yo pensaría que es un gran momento para unirnos y crear un bombazo”.