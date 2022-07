Bad Bunny, Farruko y J Balvin nominados a los premios MTV VMA’S

El 28 de agosto artistas de talla mundial, tanto del género urbano como del mundo del pop, se darán cita en la 39 edición de los Premios MTV VMA’S en donde se reconocerá no solamente el mejor video musical del año, sino también al mejor artista y la mejor canción entre otras categorías. En esta entrega, 7 artistas latinos entre ellos J Balvin, Karol G y Anitta, representarán el talento de la región en diferentes categorías.

El evento se llevará a cabo en Estados Unidos, en el Prudential Center de Nueva Jersey, y será transmitido en más de 170 países. Estas son algunas categorías a las que se encuentran nominados Farruko, Daddy Yankee y Becky G.

Video del año

Doja Cat - Woman Way

2 Sexy - Drake, Future, Young Thug

Shivers - Ed Sheeran

As it was - Harry Styles

Industry baby - Lil Nas X, Jack Harlow

Brutal - Olivia Rodrigo

All Too Well - Taylor Swift

Artista del año

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

‘Best Latin’

Anitta – "Envolver"

Bad Bunny – "Tití Me Preguntó"

Becky G X KAROL G – "MAMIII"

Daddy Yankee – "REMIX"

Farruko – "Pepas"

J Balvin & Skrillex – "In Da Getto"

