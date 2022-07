Esta es la razón por la Mike Bahía y Greeicy no muestran la cara de su hijo

Una de las parejas más seguidas por los colombianos es la conformada por los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón, quienes ya completan más de 10 años de relación y fruto de ello, hace poco, le dieron la bienvenida a su hijo Kai.

Desde hace tres meses que la pareja está gozando de la etapa de ser padres y con la llegada de su primogénito la alegría y amor en la familia ha rodeado los días de ambos artistas.

Te puede interesar: Esta es la canción con la que Mike Bahía quiere que su hijo lo recuerde



Sus seguidores, quienes han seguido de cerca su carrera musical, su vida privada y sobretodo su relación no han dejado de estar pendientes de todo lo que tiene que ver con Kai, quien se ha robado la admiración de los fanáticos de la pareja.

Greeicy ha sido la encargada de compartir la mayoría de los momentos que vive junto a su hijo, desde su primera carcajada hasta cómo lo alimenta y le canta. Momentos que hacen parte de las publicaciones diarias de la artista de ‘Los Consejos’, sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus seguidores es que nunca han mostrado la cara del bebé.

¿Por qué Mike Bahía y Greeicy no muestran la cara de Kai?

Desde el nacimiento de Kai, los seguidores de ambos artistas se han preguntado la razón por la que en ninguna de sus publicaciones han querido mostrar el rostro de su hijo.

Frente a ello, el artista de ‘La vida’ confesó que se trata de una decisión que tomaron en conjunto con Greeicy como forma de respetar la elección de Kai de ser o no una figura pública.

Mira también: “Los hijos sí son un motor”, Greeicy compartió tierna foto amamantando a su hijo

“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, afirmó el cantante.

“A mí me encantaría que él tomara la decisión. Que él dijera me tomé una foto y la subí porque quiero subirla, pero no sé si yo arbitrariamente lo publique solo por ganar un like o un comentario”, agregó.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tur artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg