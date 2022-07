“Tomaré tiempo para sanar”: Shawn Mendes se alejará de los escenarios

Shawn Mendes es uno de los nombres que más resuenan en el mundo del pop, con éxitos como ‘Treat You Better’ y ‘Stitches’. El artista canadiense agitó las redes sociales luego de anunciar que cancelará el resto de fechas de su gira mundial ‘Wonder’, en Norteamérica, Europa y Reino Unido, debido a complicaciones de salud.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Mendes explicó a sus 69 millones de seguidores que debió posponer las últimas semanas de conciertos gracias a las repercusiones que había traído a su cuerpo.

“Chicos, como es de su conocimiento tuve que posponer las presentaciones de las últimas semanas, pues no estaba preparado para el peso que me pondría estar de vuelta en la carretera”, escribió la expareja de Camila Cabello.

Asimismo, explicó que había vuelto con la emoción de tocar en vivo para sus fanáticos luego de la pausa debido a la pandemia.

"Comencé este tour emocionado de volver a tocar en vivo luego de una larga pausa por la pandemia, pero la realidad es que no estaba listo para cuán difícil sería estar de gira luego de este tiempo. Después de conversarlo con mi equipo y un grupo de profesionales de la salud, quedó más que claro que necesito tomar el tiempo, que nunca me he tomado personalmente, para centrarme y volver más fuerte”, continuó el artista.

Mendes explicó que no se presentará en el resto de fechas agendadas en ‘Wonder: The World Tour’ y que llegó a pensar que una breve pausa le serviría para continuar.

Pero no fue así, “En este momento, tengo que poner mi salud como prioridad. Esto no significa que no vaya a hacer nueva música porque no puedo esperar a verlos en el futuro. Sé que han esperado estos shows por mucho tiempo y me rompe el corazón tener que decirles esto. Pero, les prometo que volveré pronto una vez haya tomado el tiempo para sanar”, puntualizó el intérprete de ‘In My Blood’.

El cantante finalizó el mensaje con unas palabras de agradecimiento a sus fanáticos por acompañarlo y apoyarlo en cada etapa de su camino.

