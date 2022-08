Ex de Jennifer Lopez aseguró que su matrimonio con Ben Affleck “no durará”

Jennifer López es una de las celebridades más reconocidas a nivel mundial, aparte de su talento para la música y la actuación, la neoyorquina ha llamado la atención por su extenso prontuario sentimental, pues JLo ha llegado al altar en cuatro ocasiones.

Hace poco se llevó a cabo su cuarto matrimonio luego de casarse con Ben Affleck, uno de los grandes amores de su vida, con quien había tenido una relación 20 años atrás. Su nuevo matrimonio fue una de las grandes noticias del año y ha recibido toda clase de comentarios.

Te puede interesar: La razón por la que Ben Affleck colapsó antes de su matrimonio con Jennifer Lopez

Frente a su nuevo matrimonio, su primer esposo Ojani Noa rompió el silencio y también comentó sobre su relación con el actor, además de dar algunos detalles inéditos de su matrimonio con JLo, que solo duró 11 meses.

¿Qué dijo Ojani Noa?

El cubano, con quien se casó en 1997, lanzó fuertes declaraciones en contra de la artista de ‘On the floor’ por su matrimonio junto al actor Ben Affleck. Pues confirmó que, aunque estaba muy feliz por ella, tenía “la sensación de que esto no durará”.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”, dijo Ojani Noa a Mail on Sunday.

Mira también: ¿Problemas en el paraíso? Captaron a Ben Affleck llorando en su luna de miel

Además, el cubano no solo dio detalles íntimos de lo que fue su relación con la actriz, sino que también predijo que ella se casaría hasta siete u ocho veces, ya que le costaba “verla alguna vez estableciéndose con una sola persona”.

Recordemos, que antes de su matrimonio con Ben, JLo había estado comprometida con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez. Además, la artista estuvo casada con el bailarín Cris Judd de 2001 a 2003 y luego vivió su matrimonio más largo junto al cantante Marc Anthony, con quien duró 12 años.