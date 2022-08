Con emotivo video, Thalía recordó su icónico personaje de Marimar

Hace más de 25 años que se estrenó la recordada novela mexicana Marimar, un éxito rotundo en los años 90, protagonizada por la actriz y cantante Thalía, quien recientemente desempolvó uno de los vestidos que uso para darle vida a su icónico personaje y se dejó ver muy feliz y emotiva.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió unas fotografías y un video en los que reveló que después de casi 30 años encontró uno de los vestidos que más usaba para este personaje y decidió ponérselo y revivir recuerdos recreando algunas escenas de la novela.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, escribió la cantante junto a la publicación del video.

Con el vestido casi intacto y el peinado que usaba en aquel entonces para la novela, Thalía causó gran emotividad entre sus seguidores que aún recuerdan la exitosa producción, quienes no dudaron un segundo en dejarle un mensaje en los comentarios de la publicación.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables", comentó.

"Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar”, complementó Thalía.

Los seguidores de la cantante y por supuesto de la novela mexicana expresaron que las imágenes les causaron un torbellino de emociones y le agradecieron por recordarle a algunos su infancia.

“Ayyy MARIMAR!!! ¡Como olvidarlo!!! ¡Qué hermosaaaaa, los años no pasan para ti”, “yo vi esa novela tan bellla love”, “Marinar!! que belleza! ¡Cuántos recuerdos! LOVE!", "¡Te ves más hermosaaaaaaaaaa”, “lo amamos!! Esos rizos", "OMG este momento me trajo tanta felicidad, no sabía que necesitaba este momento, este fue el primer personaje que ví de ti mi primera novela que ví", "Los sueños sí se vuelven realidad”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.