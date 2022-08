Reykon revela la razón por la que se dejó de hablar con Karol G y Feid

El primer reguetonero colombiano en grabar con el ‘Big Boss’, Daddy Yankee, removió el pasado y decidió contar detalles acerca de su relación con colegas. Andrés Felipe Robledo, mejor conocido como Reykon, uno de los reguetoneros más destacados, reveló en una reciente entrevista por qué ya no se habla con Karol G y Feid. Cantantes con los que tuvo la oportunidad de trabajar.

Reykon habló para el medio Infobae, presentando su nuevo tema titulado ‘Perro infiel’, aseguró que su nuevo sencillo tiene una letra que llega al corazón, lo que lo convierte en un tema ‘rompedor’. Recordemos que ‘El Líder’ alcanzó la fama con éxitos como ‘La Santa’, ‘Tu cuerpo me llama’, ‘señorita’ y ‘301’, esta última canción realizada al lado de ‘La Bichota’ hace 10 años, punto de partida de la supuesta discordia.

Mira también: ¿Sin imaginación? Maluma de vacaciones con su novia en el mismo sitio al que llevó a su ex

Su relación con Karol G

Vale la pena recordar que ‘La Bichota’ fue corista del reguetonero paisa por cerca de 2 años, y cuando se lanzó ‘301’, según comentó Karol G años atrás, pensó que era la oportunidad para que su carrera despegara. No obstante, aseguró que “de un momento a otro ellos, (refiriéndose al equipo de trabajo de Reykon), no me volvieron a llamar”.

Fue entonces que ‘El Líder’ decidió aclarar cómo terminó su relación con la intérprete de ‘Provenza’, ya que se llegó a especular que finalizó muy mal:

“La relación no terminó mal. Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó”, dijo el cantante paisa.

De igual forma, Reykon quiso dejar en claro que si en el futuro pueden volver a conversar, él lo haría sin problema.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el desenlace de la tiradera entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro?

“Simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras que no. De hecho, si el día de mañana me la encuentro la saludo y ya, normal”, agregó.

Adicionalmente, Reykon habló de su relación Feid, artista que le compuso ‘Secretos’, uno de sus éxitos. Sin embargo, advirtió que en este momento no tiene ningún contacto con él por lo que descarta que pueda volver a trabajar con el Ferxxo.